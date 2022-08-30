ميديا إسبانية: البوسني “بيانيتش” يقترب من النصر.. وآل معمر ينفي

الرياض – هاني البشر

أكدت ميديا إسبانية اقتراب نادي النصر من التعاقد مع البوسنى ميراليم بيانيتش، لاعب وسط برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

ويسعى نادي النصر إلى تعزيز صفوف فريقه بقيادة رودي جارسيا، الذي يحاول بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات المحلية.

ويبقى راتب اللاعب الكبير هو العائق الأكبر في الصفقة؛ حيث يتقاضى بيانيتش مع برشلونة 34 مليون ريال سنويًا، ويريد النصر أن يتحمل 70% فقط من راتب اللاعب، فيما يطالب النادي الكتالوني بتحمل النصر لكامل راتب بيانيتش مقابل الإعارة لموسم واحد.

يذكر أن بيانيتش سبق له اللعب تحت قيادة جارسيا خلال فترة تدريبه لنادي روما قبل سنوات، ولهذا السبب يريد المدرب الفرنسي التعاقد معه مرة أخرى في النصر.

من جهته، نفى رئيس النصر مسلي آل معمر عبر تغريدة له على تويتر تلك الأنباء وأكد عدم دخول النصر في أي مفاوضات مع برشلونة بخصوص البوسني بيانيتش.