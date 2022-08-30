في دوري يلو.. الأهلي يسقط في الأخدود.. والعلامة الكاملة للحزم والخلود

حائل- خالد الحامد
واصل الأهلي مسلسل إهدار النقاط بعد خسارته أمام مضيفه الأخدود بهدفين دون رد، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران. سجل هدفي الأخدود مصلح الشيخ، وعثمان باري.
شهدت المباراة أفضلية للأخدود الذي فرض سيطرته مبكراً، فيما واجه الأهلي صعوبات كبيرة في اختراق دفاع الأخدود القوي. بهذه النتيجة اعتلى الأخدود صدارة الترتيب بست نقاط، فيما بقى الأهلى على رصيده بنقطة وحيدة.
وفي الجوف، تخطى الحزم مضيفه العروبة بهدفين دون مقابل. سجل ثنائية الحزم أولا جون، ونوفل الزرهوني؛ ليرفع الحزم رصيده إلى 6 نقاط مقابل رصيد خال من النقاط للعروبة.
وفي الرس، فاز الخلود على ضيفه الرياض بهدف دون رد، سجله أكونو؛ ليصبح رصيد الخلود 6 نقاط، وظل الرياض بلا نقاط.
وعلى ملعب نادي الباطن، تعادل فريقا القيصومة والعربي بهدفين لكل منهما. تقدم القيصومة أولا عن طريق خالد الشمراني، لكن مهاجم العربي أبلاي أدرك التعادل، قبل أن يضيف زميله عبدالله الدوسري الهدف الثاني، فيما جاء هدف التعادل للقيصومة عن طريق عامر هارون بالخطأ في مرماه؛ ليخرج كل فريق بنقطة، هي الثانية لكل منهما.
وشهدت المباراة طرد لاعب العربي عصام القرني، وتصدى حارس العربي متعب شراحيلي لجزائية من حميد جاوشي.