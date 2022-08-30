فوزَ 4 مترشحين في انتخابات غرفة تبوك

البلاد : متابعات

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك للدورة 11 (1444_1448هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات اليوم، عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأقرَّت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 4 مترشحين في الانتخابات وهم: فهد بن نهيلم رحيل العنزي 580 صوت، سعيد بن محمد جبران القحطاني 486 صوت، وإبراهيم بن محمد عاصي العطوي 454 صوت، وغريب بن محمد مخلد العتيبي 382 صوت.

وأكدت اللجنة المنظمة للانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة – وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية- على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.