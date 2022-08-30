انتظام رحلات أسطول النقل المدرسي بجميع المناطق

الرياض ـ البلاد

انتظمت رحلات أسطول النقل المدرسي التي تنفّذها شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، حيث تم تقديم الخدمة في أكثر من 11700 مدرسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة لقرابة 650 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام منهم 15000 من الطلاب ذوي الإعاقة وطلاب التربية الخاصة.

وكانت “رافد” قد استكملت كافة استعداداتها قبل بدء العام الدراسي الحالي 1444هـ لضمان تقديم خدمة النقل منذ اليوم الأول من العام الدراسي، حيث قام أكثر من 200 مراقب ميداني بفحص أسطول الحافلات عبر قائمة تضم أكثر من 36 معيارًا للفحص لكل حافلة في أكثر من 68 موقف حافلات، والتأكد من جاهزية الحافلات المشغّلة في الميدان والحافلات الاحتياطية بوسائل الأمن والسلامة منها علامة قف، وذراع السلامة، وأحزمة الأمان، وطفايات الحريق، ومطارق الزجاج، ومخارج الطوارئ، وزرّ الأمان وغيرها من وسائل السلامة المتعلقة بالنقل المدرسي، كما قامت فرق الفحص التقنية والميدانية بالتأكد من عمل المستشعرات المتصلة بنظام AVL في غرفة التحكم المركزية، إضافة إلى التأكد من جاهزية الورش المتنقلة وعددها 161، يديرها 388 فنيًّا للقيام بأعمال الصيانة الطارئة للأسطول.

ودعت الشركة أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من الخدمة وذلك نظرًا لمحدودية المقاعد إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور للحصول على الخدمة بعد استيفاء معايير الاستحقاق والأولوية. وأوضحت أن التسجيل متاح لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المدارس الحكومية بكافة مناطق المملكة وسيتم شمول المدارس والطلاب بعد استكمال تلك المعايير، حيث تقدم الشركة خدمة النقل المدرسي بأجور تسجيل رمزية قدرها 200 ريال للعام الدراسي كاملاً يعفى منها أسر الضمان الاجتماع وذوي الإعاقة وطلاب التربية الخاصة والمدارس المضمومة.