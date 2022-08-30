“السايحة” الأسرع في منافسات” الجذاع” بمهرجان ولي العهد للهجن

جدة- عائض الدهاس

فازت “السايحة” لـ حمد نهيان العامري، بالأسرع وبأفضل توقيت بـ 7:49.954 بعد تحقيقها المركز الأول في الشوط المسائي الأول فئة جذاع بكار، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 لمسافة 5 كم.

وخصصت 10 أشواط في الفترة المسائية للجذاع، حققت خلالها الهجن الإماراتية 3 انتصارات عن طريق” السايحة وشاهين والشبابي”.

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط كالتالي: “شاهين” لـ عوض مهنا المحرمي، “مزنه” لـ راشد حسين المري، “الشبابي” لـ بطي محمد الغفلي، “مذخوره” لـ حمد محمد الوهيبي، “مساح” لـ علي حزام قرح، “الشاهينيه” لـ مبروك مانع آل عامر، “مذعور” لـ سعيد بطي المري، “منصورة” لـ خالد عزيز القرشي، “ضاري” لمالكها سلمان عبيد الدوسري.