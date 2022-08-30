الرياضة

“السايحة” الأسرع في منافسات” الجذاع” بمهرجان ولي العهد للهجن

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1444 هـ      30 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

جدة- عائض الدهاس

فازت “السايحة” لـ حمد نهيان العامري، بالأسرع وبأفضل توقيت بـ 7:49.954 بعد تحقيقها المركز الأول في الشوط المسائي الأول فئة جذاع بكار، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 لمسافة 5 كم.

وخصصت 10 أشواط في الفترة المسائية للجذاع، حققت خلالها الهجن الإماراتية 3 انتصارات عن طريق” السايحة وشاهين والشبابي”.

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط كالتالي: “شاهين” لـ عوض مهنا المحرمي، “مزنه” لـ راشد حسين المري، “الشبابي” لـ بطي محمد الغفلي، “مذخوره” لـ حمد محمد الوهيبي، “مساح” لـ علي حزام قرح، “الشاهينيه” لـ مبروك مانع آل عامر، “مذعور” لـ سعيد بطي المري، “منصورة” لـ خالد عزيز القرشي، “ضاري” لمالكها سلمان عبيد الدوسري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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