استعراض أهداف مجلس الصحة الخليجي

البلاد – غدير الطيار

سعياً لاستمرار التواصل والتعاون المعرفي والتوعوي بين مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وجميع وسائل الإعلام المختلف، منها المرئي والمسموع والمقروء بالسعودية، شهدت الرياض أمس اجتماعاً بحضور مختلف وسائل الإعلام وممثل من وزارة الصحة في المملكة.

وخلال الاجتماع رحب مدير عام المجلس سليمان الدخيل بجميع الحضور مثمنا لهم دورهم الفعال والمحوري في ايصال رسائل واهداف ومخرجات المجلس التي تعنى بمواطني ومقيمي دول المجلس، وخلال حديثه قدم نبذة لما يقدمه المجلس من خدمات حول الشراء الموحد وفحص الوافدين والتسجيل المركزي، ومختلف حملاته التوعوية إضافة إلى برنامج سلامتك والتوعية خلال جائحة كورونا.