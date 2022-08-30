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استعراض أهداف مجلس الصحة الخليجي

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1444 هـ      30 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – غدير الطيار

سعياً لاستمرار التواصل والتعاون المعرفي والتوعوي بين مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وجميع وسائل الإعلام المختلف، منها المرئي والمسموع والمقروء بالسعودية، شهدت الرياض أمس اجتماعاً بحضور مختلف وسائل الإعلام وممثل من وزارة الصحة في المملكة.

وخلال الاجتماع رحب مدير عام المجلس سليمان الدخيل بجميع الحضور مثمنا لهم دورهم الفعال والمحوري في ايصال رسائل واهداف ومخرجات المجلس التي تعنى بمواطني ومقيمي دول المجلس، وخلال حديثه قدم نبذة لما يقدمه المجلس من خدمات حول الشراء الموحد وفحص الوافدين والتسجيل المركزي، ومختلف حملاته التوعوية إضافة إلى برنامج سلامتك والتوعية خلال جائحة كورونا.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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