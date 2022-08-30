إبداع سعودي بملتقى السرد الخليجي

الرياض ـ البلاد

يشارك كُتَّاب سعوديون في ملتقى السرد الخليجي الرابع المقام في محافظة ظفار في سلطنة عُمان خلال المدة من 29 – 31 أغسطس الحالي. وأوضحت هيئة الأدب والنشر والترجمة أنه يشارك في الجلسة الثانية من اليوم الأول للملتقى الذي يقام بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية، يوم الاثنين 29 أغسطس، الكاتب عبدالواحد الأنصاري بورقة عمل في السرد بعنوان: “إطلالات على 10 نصوص سردية”، فيما تشارك الكاتبة ولاء تكروني بتجربتها بصفتها كاتبة مشاركة بعنوان: “مرئيون بعين السرد”. وتأتي مشاركة الكُتاب برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن برنامج تعزيز التواصل الأدبي؛ بهدف الإسهام في حضور الأديب السعودي في الملتقيات الإقليمية والدولية، ودعم مشاركته في المحافل والمهرجانات الأدبية عالمياً، وتسليط الضوء على أهم الأعمال الأدبية السعودية.