أمانة جدة تتلف 320 كيلو من الأسماك الفاسدة بالقوزين

جدة – عبدالمجيد الزهراني

نفذت أمانة محافظة جدة، حملة ميدانية على سوق “القوزين” بنطاق بلدية المليساء استهدفت مكافحة البيع العشوائي ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة، وأسفرت عن مصادرة واتلاف 320 كجم من الأسماك مجهولة المصدر

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية م. مهدي عبد الله اليامي، أن الحملة نفذتها البلدية بمشاركة الإدارات المعنية بالأمانة ونتج عنها رصد عدد من الباعة الجائلين والمحال التي تعرض الأسماك مجهولة المصدر في ظروف بيئية سيئة, حيث جرى مصادرة واتلاف 320 كيلو جرام أسماك تبدو عليها علامات الفساد,

كما تم مصادرة عدد من الأدوات المستخدمة في المواقع المخالفة, مؤكداً أن البلدية ستواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات .