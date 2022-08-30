أمانة المدينة: لا صحة لإزالة بعض الأحياء

المدينة المنورة ـ البلاد

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة، امس ، عدم صحـة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إزالة بعض الأحياء السكنية بالمدينة المنورة.

وأوضحت أمانة المدينة –في بيان لها عبر تويتر- أنه إشارة إلى الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تداول خرائط جوية تشير إلى التوجه لإزالة بعض الأحياء السكنية في المدينة المنورة، عليه ترغب الأمانة التوضيح بأنه لا صحة لتلك الإشاعات على الإطلاق.

وأضافت أمانة المدينة، أن الصور المتداولة هي نسخة مجتزأة لمشروع دراسة مقترحة لتحسين المشهد الحضري، وتحديد احتياجات ومتطلبات الأحياء السكنية المستهدفة، بما يعزز جودة الحياة فيها، ضمن برنامج أنسنة المدينة. لافتة في الوقت نفسه إلى أن المشاريع الجديدة والتطويرية، يتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية لكافة الجهات الحكومية في المدينة المنورة.