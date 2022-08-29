3 ملفات إستراتيجية على أجندة المؤتمر العالمي حول مستقبل التحلية

جدة : عبدالهادي المالكي

وضع مؤتمر (مستقبل التحلية) الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2022م، ثلاثة ملفات إستراتيجية على أجندته تتمثل في خفض انبعاثات الكربون الناتجة من هذه الصناعة بنسبة تصل إلى 50%، وكيفية زيادة نسبة تدفقات الإيرادات غير المائية إلى 10% ، إضافة إلى سبل جعل تكلفة تحلية المياه 0.32 دولار أمريكي للمتر المكعب هي السعر القياسي العالمي لتحلية المياه.

ويشكل المؤتمر الذي حمل شعار (التحلية في الفضاء) مبادرة لفتح آفاق جديدة لمستقبل هذه الصناعة لإيجاد معايير عالمية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في ظل ريادة المملكة بهذا القطاع.

ويهدف المؤتمر الذي سينعقد بفندق هيلتون الرياض إلى المشاركة في إنشاء خارطة طريق لتطوير صناعة موارد المياه غير التقليدية حتى عام 2030، حيث يعد الحدث الأبرز في مجاله، ويلتقي خلاله شركاء الصناعة لصنع مستقبل تحلية المياه تحت شعار التحلية في الفضاء.

ويتضمن المؤتمر في يومه الأول الجلسة الوزارية، والجلسة الافتتاحية، وتدشين المعرض، في حين سيشهد في يوميه الثاني والثالث الجلسات المقررة وورش العمل. كما سيتضمن المعرض (3D) عروضاً عن التحلية في الفضاء، والتحلية تحت المياه، والتحلية في المناطق الثلجية، إضافة إلى محطات محاكاة افتراضية تعمل دون تدخل بشري.

ويستهدف المؤتمر عدداً من الفئات التي يمكن لها الإفادة من فعالياته والتي تتمثل في صانعي السياسات، المسوقين، المبتكرين، المقاولين والمطورين، المشغلين، الممولين، إضافة إلى موردي التكنولوجيا.

جدير بالذكر أن المملكة تتبوأ موقع الصدارة عالمياً في صناعة تحلية المياه منذ انطلاقة مسيرة هذه الصناعة عام 1929م، وتلعب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من وقت إنشائها عام 1974م دوراً مهماً في تلبية احتياجات العملاء من المياه المحلاة بكفاءة وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة وأعلى مردود اقتصادي، ما جعلها أكبر منتج لمياه البحر المحلاة في العالم.