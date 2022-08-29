مصانع “مدن” تتحول للثورة الصناعية الرابعة

الرياض – البلاد

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، نجاح تقييم 58 مصنعاً على مؤشر “SIRI” الدولي لقياس مستوى تبني المنشآت لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك في إطار مبادراتها النوعية برنامج الإنتاجية الوطني لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية.

وكانت “مدن” قد أطلقت برنامج الإنتاجية الوطني مستهدفةً مساعدة المنشآت الصناعية للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، عبر وضع خطط تحوُّل لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم لتصبح نموذجاً لباقي المُصنِّعين، وذلك بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن هذا النجاح يأتي تتويجاً لجهود “مدن” لمواكبة مستجدات القطاع الصناعي العالمي، والحرص على نقل أحدث التقنيات الصناعية التي تدعم تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتعزز منظومة التصدير الوطنية وفق أفضل معايير الجودة المعتمدة، وفي إطار المبادرات المسندة إلى “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” اتساقاً مع دورها الرئيس برؤية السعودية 2030.

ويعد مؤشر”SIRI” المملوك لمؤسسة “إنسايت الوحيد المُعتمد حتى الآن” من قِبل منتدى الاقتصاد العالمي “WEF” لقياس معدلات تبني المنشآت الصناعية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ودعمها بالأدوات اللازمة لرفع جاهزيتها التقنية لهذا الغرض.

وقال العبد الكريم، إنه تم من خلال برنامج الإنتاجية الوطني، تدريب أكثر من 450 قياديًا من 76 مصنعًا على مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وفق أفضل البرامج التدريبية بالتعاون مع شركاء تقنيين عالميين هم شركة “جنرال إلكتريكGE”وشركة ماكنزي.