المحليات

مركز (911) يتلقى (1,562,167) اتصالاً خلال شهر محرم

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1444 هـ      29 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة (1,562,167) اتصالاً خلال شهر محرم من عام 1444 هـ، وذلك ضمن مهام المركز في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص والإجابة عن الاستفسارات من خلال أنظمة آلية ومتطورة.

وتنوعت المكالمات الواردة بين بلاغات عن حوادث مرورية وحرائق واستفسارات، إضافةً إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

وبلغ عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (716,740)، وفي منطقة الرياض (845,427)، بإجمالي مكالمات مستقبلة في المنطقتين (1,562,167) مكالمة، يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات، وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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