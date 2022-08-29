الرياضة “عناد” الأسرع.. وهجن الشحانية تتألق في ختام الأشواط الصباحية لفئة اللقايا بمهرجان ولي العهد

الطائف- البلاد

شهدت منافسات الفترة الصباحية تميّز هجن الشحانية من دولة قطر، بتحقيق ثلاثة انتصارات من خلال الفوز بالمراكز الأولى في الأشواط الخامس والسابع والعاشر. وحقق القعود “عناد” للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة المركز الأول في الشوط الصباحي الثاني فئة لقايا قعدان – مفتوح، والحصول على أسرع توقيت بـ 6:06.957 دقائق، ضمن السباقات الـ 10 والمخصصة للأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022. وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الأخرى على النحو التالي: “المتحدة” لـ حفيظ سعيد المري، و”شواهين” لـ حمد هدى الشامسي، و”لاهوم” للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، و”رعاب” لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، و”متعب” لـ عبدالله مذود الشمري، و”شهد” لـ مطلق علي العنزي.