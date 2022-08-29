ريال مدريد المرشح الوحيد لدوري الأبطال بـ100% انتصارات

على نقيض الدراسات الأخيرة التي وضعت ريال مدريد رابعًا ضمن لائحة المرشحين للقب دوري أبطال أوروبا 2023، جاءت نتائج الملكي قوية مقارنة بمنافسيه.

ووضعت دراسة نشرتها يومية “ماركا” الإسبانية، ريال مدريد في الترتيب الرابع لمرشحي لقب دوري الأبطال بعد مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وليفربول.

لكن النادي الملكي هو الوحيد ضمن هذه الأندية المرشحة الذي حقق العلامة الكاملة بنسبة انتصارات 100% من مبارياته في الموسم الجاري 2022-2023.

وانتصر ريال مدريد في المباريات الـ4 التي خاضها منذ بداية الموسم أمام كل من إنتراخت فرانكفورت وألميريا وسيلتا فيغو وأخيرًا إسبانيول على النحو الآتي:

ريال مدريد 2-0 فرانكفورت

ألمـــــيريا 1-2 ريال مدريد

سيلتا فيغو 1-4 ريال مدريد

إســبانيـول 1-3 ريال مدريد

بينما جمع بايرن ميونيخ 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، ومثله تمامًا فريق مانشستر سيتي، أما ليفربول فقد جمع 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة.

الفرق الوحيدة التي حققت العلامة الكاملة بالدوريات الكبرى بخلاف ريال مدريد هي ريال بيتيس وأرسنال، لكنهما ليسا مشاركين في دوري أبطال أوروبا.

شاهد أهداف ريال مدريد وإسبانيول 3-1