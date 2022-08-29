توطين سلاسل الإمداد الصناعية

الرياض- البلاد

وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات, حيث يُعد هذا التعاون خطوة هامة في طريق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث من الهيئات والجمعيات المهنية غير الربحية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير سلاسل الإمداد الصناعية وتوطين سلاسل الإمداد المحلية لدعم الصناعة الوطنية والحد من الاعتماد على الواردات وإتاحة الفرص والممكنات للقطاع الصناعي للتصدير بالإضافة إلى تعزيز أهمية مشاركة بيانات سلاسل القيمة للقطاعين العام والخاص عن طريق جلب البيانات الأولية من الموردين والمصانع الداخلية لإعداد الدراسات ورصد الفرص للاستثمار المحلي والأجنبي.

وستمكن المبادرة من توطين المعرفة ونقل الخبرة في مجال سلاسل الإمداد حتى يتكون لدى المملكة طاقة بشرية قادرة على التخطيط والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات في سلاسل الإمداد ومؤهلة للمضي قدماً في سبيل رفع كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات صالح الشبنان أن الجمعية هي كيان وطني غير ربحي يهدف إلى تطوير قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات والخدمات اللوجستية في المملكة, إلى جانب أن الجمعية لديها أكثر من 100 خبير ومتخصص في هذا المجال.