تحديث البيئة التشريعية لاقتصاد المملكة

الرياض- البلاد

عقدت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية اجتماعها الثالث في مقر المركز أمس برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، ومشاركة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد العجاجي، وحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ومساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدر الهداب، ووكلاء ومديري الإدارات القانونية من أكثر من 25 جهة حكومية.

واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع أعمال اللجنة التنسيقية الدائمة المعنية بتنظيم مشاركة المملكة في الفرق العاملة لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين المملكة و”الأونسيترال”، إضافة إلى دراسة الموضوعات التي تناقشها تلك الفرق، وإبداء الرأي حيالها، بما من شأنه تعزيز دور المملكة في المناقشات ذات الصلة.

كما تناول الاجتماع خطط تحديث وتطوير الأنظمة ذات الأولوية لاقتصاد المملكة، إلى جانب الاطلاع على أبرز ما تم في شأن قرارات الاجتماعين السابقين، وفرق العمل المنبثقة عنهما، وتحديداً ما يخص تطوير أرشفة الوثائق النظامية، والأحكام القضائية الإدارية، إلى جانب مناقشة التحديات والمعوقات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة، الواردة من أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة عدداً من التوصيات بشأن التحديات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة، إضافة إلى استعراضها لمشروعي “نظام المعاملات التجارية”، و”تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركة”، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وفي نهاية أعمال الاجتماع وقع المركز الوطني للتنافسية اتفاقيتي تعاون مع وزارة العدل، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز تنافسية القطاع التشريعي، خاصة في مجال الدراسات والتقارير والبحوث المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنافسية، إلى جانب التدريب والتأهيل، والشراكات والتنسيق المحلي والدولي، إضافة إلى الدعم الفني واللوجستي.