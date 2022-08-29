المدينة الاقتصادية تنضم لميثاق الاستدامة

جدة – البلاد

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية انضمامها للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة تطوعية تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في العالم، الذي يركّز على عشرة مبادئ في مجالات البيئة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

ويعد انضمام المدينة الاقتصادية لهذه المبادرة خطوة نحو مساعيها لتوجيه إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية وثقافتها وعملياتها اليومية، وتأكيد التزامها بتنفيذ أعلى معايير الممارسات التجارية المستدامة.

وفي إطار تطلّع المملكة لبناء مستقبل أكثر استدامة، مع البرامج ذات الصلة مثل مبادرة السعودية الخضراء، فإن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تواصل اهتمامها لتعزيز عملياتها من خلال التوافق مع برامج الاستدامة المحلية والعالمية، وتسعى المدينة الاقتصادية إلى تبادل مفاهيم الاستدامة وتعزيز منهجية إيجاد القيمة والحلول، إضافةً إلى تبنّي سياسات تعكس وتتواءم مع المبادئ التوجيهية للميثاق العالمي للأمم المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيريل بيايا: “نفخر بانضمام مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لهذا الميثاق الذي يمثّل معياراً نموذجياً للأسُس والمبادئ الرئيسة للتنمية المستدامة، التي أصبحت عنصراً مهماً في الحياة والتطور حالياً، لأنها تؤثر على نمط حياتنا اليومية، لهذا حرصت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على التكيّف مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادرة السعودية الخضراء، وتتطلع إلى لعب دورٍ فاعل ضمن الاتفاقية”.