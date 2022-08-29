ارتفاع الواردات السلعية خلال يونيو

الرياض- البلاد

بلغت الواردات السلعية للمملكة خلال شهر يونيو الماضي نحو 59.9 مليار ريال، بارتفاع قدره 29% مقارنة بشهر يونيو من عام 2021، هي الأعلى منذ سنوات.

وارتفعت الواردات السعودية من السلع مقارنة بشهر مايو من العام الحالي بنحو 5.31 مليار ريال وبنسبة 10%، وذلك حسب بيانات هيئة الإحصاء.

ويعود ارتفاع الواردات خلال تلك الفترة إلى ارتفاع وارداتها من “المنتجات المعدنية” بقيمة 3.29 مليار ريال وبنسبة 135%، ووارداتها من “آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، وأجزاؤها” بقيمة 2.55 مليار ريال وبنسبة 29%، إضافة إلى ارتفاع عدة أقسام أخرى.

وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسعودية بنحو 12.7 مليار ريال وبنسبة 21% من إجمالي قيمة الواردات خلال يونيو تلتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بحصة 8% و7% على التوالي، وشكلت أهم 10 دول التي تم الاستيراد منها نحو 62.4% من إجمالي الواردات، ما يعادل 37.4 مليار ريال.

ومؤخرا أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر يونيو . وبحسب البيانات بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة 148 مليار ريال)، مقابلَ (84 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (64 مليار ريال)، بنسبة (75.2%).

وبلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر يونيو 2022 (118 مليار ريال)، مقابلَ (61 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (57 مليار ريال) وبنسبة (94.1%)، فيما بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (شاملة لإعادة التصدير) خلال نفس الشهر (30 مليار ريال)، مقابلَ (24 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (6 مليارات ريال)، بنسبة (26.8%).