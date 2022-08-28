المحليات

وزير العدل يلتقي بالأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1444 هـ      28 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه بالرياض, اليوم, الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الدكتور كريستوف برناسكوني.

وبُحِثت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي بين الطرفين, بالإضافة إلى استعراض ما يقوم به المؤتمر من نشاطات وندوات ذات علاقة باتفاقياته وبالقانون الدولي الخاص بشكل عام.

يذكر أن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص هو منظمة حكومة دولية مقرها مدينة لاهاي في هولندا، مهمتها التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي الخاص، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى عضوية المنظمة في 2016، وقد شهد العام الماضي انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “أبوستيل”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.