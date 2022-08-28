وزير العدل يلتقي بالأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

الرياض : البلاد

التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه بالرياض, اليوم, الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الدكتور كريستوف برناسكوني.

وبُحِثت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي بين الطرفين, بالإضافة إلى استعراض ما يقوم به المؤتمر من نشاطات وندوات ذات علاقة باتفاقياته وبالقانون الدولي الخاص بشكل عام.

يذكر أن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص هو منظمة حكومة دولية مقرها مدينة لاهاي في هولندا، مهمتها التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي الخاص، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى عضوية المنظمة في 2016، وقد شهد العام الماضي انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “أبوستيل”.