ملتقى التمكين والتوظيف بجازان

جازان- البلاد

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان برئاسة المهندس أحمد القنفذي، الاجتماع التحضيري الثالث لملتقى التمكين والتوظيف بالمنطقة الشهر القادم، بحضور مساعد المدير العام لقطاع التنمية فوزية باصهي وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع تبادل الأفكار والمقترحات، وتقديم عرض مرئي شامل للتعريف بالملتقى، وأهدافه، وموعد إقامته، والفعاليات المصاحبة له، والفرص الوظيفية المتوقع طرحها خلاله، والجهات المشاركة والداعمة.

ويهدف الملتقى إلى المساهمة في نشر ثقافة العمل، وتمكين وتأهيل وتوظيف الأسر الضمانية تحديدا والأيدي الوطنية على وجه العموم من خلال حزمة من الممكنات التي تقدمها منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرع الوزارة وصندوق الموارد البشرية “هدف” وبنك التنمية بمنطقة جازان، لتطوير قدراتهم وتجويد مهاراتهم عبر عدد من البرامج التدريبية وورش العمل التي سيتم تنفيذها بالتزامن مع أعمال الملتقى، وتوفير فرص عمل لهم في منشآت القطاع الخاص ومنشآت القطاع غير الربحي بالمنطقة.