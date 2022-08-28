مركز إقليمي لتخزين الزيوت في المملكة

الرياض – البلاد

​بحث وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي مع وزير الزراعة والصناعات الغذائية بمملكة ماليزيا الدكتور رونالد كياندي أوجه التعاون في مجالات الأمن الغذائي، وسبل تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين، بهدف تطوير الشراكات ومد جسور التعاون.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وجرى خلاله بحث سُبل التعاون بين المملكة وماليزيا في عدد من المجالات التي تتعلق بالأمن الغذائي.

وأكد الفضلي في بداية الاجتماع أهمية التعاون وبحث الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بين البلدين وفقاً للميز النسبية لكل منهما مع ضرورة التنسيق المشترك لذلك.

من ناحيته أشار وزير الزراعة الماليزي إلى أن بلاده تستهدف إنتاج مجموعة من السلع الأساسية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأرز واللحوم والأسماك والاستفادة من الميز النسبية لإنتاج زيت النخيل وتصديره، مؤكدا وجود العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

في السياق قال المهندس سليمان بن عبد الرحمن الرميح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، إن الشركة تعمل مع القطاع الخاص في المملكة لدراسة إنشاء مركز إقليمي لتخزين الزيوت على الساحل الغربي ، وذلك وفقا لبيان الشركة.

وأضاف الرميح خلال لقاء القطاع الخاص السعودي الماليزي لبحث مجالات التعاون والفرص الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي أن ذلك يعد فرصة للجانب الماليزي بالاستفادة من المركز كنقطة توزيع للزيوت الماليزية في المنطقة.

وتناول القطاع الخاص السعودي الماليزي خلال اللقاء العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي كإنتاج ونقل زيوت النخيل والأسماك والحبوب.