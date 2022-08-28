“شؤون الحرمين” تطلق جائزة لأفضل عمل لريادة الأعمال

مكة المكرمة : البلاد

أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن جائزة باسم رئاسة الحرمين لأفضل مشروع انساني للشباب والشابات لريادة الاعمال، وتشكيل مجلس شبابي ونسائي لرواد الاعمال الى جانب اطلاق مبادرة العناية برواد الاعمال في الحرمين .

وقال الشيخ السديس في جلسة النقاش الذي عقدت في الرئاسة بعنوان ( رواد أعمال الحرم ريادة وإثراء ) وبالتزامن مع اليوم العالمي لرواد الأعمال أن الرئاسة حرصت على تعزيز الأفكار الابتكارية والتي يتميز بها منسوبيها من تميز وإبداع، وإن الدعم والاستثمار في المال البشري إنما هو للوصول للعالمية بأقصى أبعدها والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة.

وتابع الرئيس العام قائلا ” ان ريادة الأعمال حظيت باهتمام كبير، من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ وسمو ولي عهده الأمين لدعم شباب الاعمال وتحفيزهم مؤكدة ان الرؤية المباركة ٢٠٣٠ هي الرافعة المحورية لريادة الاعمال وتحفيز الشباب للتميز والابداع.

وأضاف ان رئاسة الحرمين تبنت مشروع ريادة الاعمال و أطلقت مجموعة من المبادرات المحفزة والداعمة لرواد الاعمال في الحرمين دعما للابتكار والابداع والتميز في منظومة الحرمين مؤكدا ان اطلاق جائزة باسم رئاسة الحرمين لأفضل مشروع انساني للشباب والشابات لريادة الاعمال، وتشكيل مجلس شبابي ونسائي لرواد الاعمال سيكون محفزا لمنسوبي الرئاسة لتعظيم ريادة الاعمال .. .

وأوضح الشيخ السديس ان الرئاسة طرحت العديد من حزم البرامج التطويرية والمبادرات التحولية لعوامل النمو والنجاح وتعظيم ريادة الاعمال مخرجاته مواكبةً لرؤية المملكة 2030

وناقشت الحلقة ست محاور رئيسية ، التحول الرقمي في المنظومة التشغيلية ، والتحول الرقمي في المنظومة الدينية والتوجيهية والإرشادية ، و التحول الرقمي في المنظومة التعليمية ، والتحول الرقمي في منظومة الحشود والأمن والسلامة ، والتحول الرقمي في المنظومة الإثرائية