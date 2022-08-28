برنت يحافظ على المائة دولار

عواصم – وكالات

ارتفعت أسعار النفط مدعومة بإشارات قوية بأن منظمة “أوبك بلس” قد تخفض الإنتاج ، فيما حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من مواجهة بعض المعاناة الاقتصادية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار لتبلغ عند التسوية 100.99 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 93.06 دولار للبرميل.

وبوجه عام، ارتفع خام برنت 4.4% خلال الأسبوع بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.5%، وفق رويترز.

ويتزايد تأييد الدول المنتجة الداعم لموقف أوبك بلس في الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية ، وقال مصدر مطلع لرويترز إن الإمارات أحدث عضو في “أوبك+” تتفق مع وجهة نظر المملكة بشأن أسواق الخام ضرورة استقرارها والحفاظ على توازنها، كما قالت وزارة النفط العمانية، في تغريدة إن السلطنة تدعم جهود تحالف أوبك+ في الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية في وجه التقلبات والتحديات ، وأدلى كل من العراق والجزائر وليبيا وقازاخستان وأذربيجان وفنزويلا والسودان بتصريحات مماثلة قبل اجتماع أوبك+، الذي سيعقد خلال أيام ، وتحديدا في الخامس من سبتمبر ويضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا.

وكان سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ، قد أشار يوم الاثنين من الأسبوع الماضي إلى احتمال تطبيق تخفيضات لتحقيق التوازن في سوق “تعاني من الفصام”، مع تزايد الانفصال بين السوق الآجلة والسوق الفورية.

وانخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و”بعض الألم” للأسر والشركات، منوها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.

وغيرت أسعار النفط اتجاهها في وقت سابق إلى فوق 100 دولار للبرميل بعد انخفاضها ، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 60 سنتا، أو0.6 %، إلى 100.78 دولار للبرميل.