السعودية الأولى عالميا في صادرات التمور

جدة – البلاد

بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور 1.22 مليار ريال مما ساهم في جعل قطاع التمور أحد أهم الصادرات الوطنية.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن إنتاج المملكة من التمور بإنتاج يتجاوز 1.54 مليون طن سنوياً ، مؤكدة أن المملكة حققت المرتبة الأولى عالمياً في صادرات التمور من حيث القيمة خلال عام 2021 وفقاً لما أعلنه موقع تابع لمركز التجارة العالمي ضمن 113 دولة من مختلف دول العالم ، ووارتفعت نسبة زيادة قيمة صادرات التمور 110% من عام 2016، حيث حققت المملكة أعلى نسبة معدل نمو سنوي عالمياً في صادرات التمور 13% خلال الأعوام الخمسة الماضية وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء.

وبحسب تقرير للوزارة فإن موسم إنتاج التمور يبدأ من يونيو حتى نوفمبر في مختلف المناطق، حيث تتميز المملكة بإنتاج أجود أنواع التمور.

وتحتضن المملكة أكثر من 33 مليون نخلة، فيما بلغ عدد الحيازات أكثر من 123 ألف حيازة زراعية، تتوزع في 13 منطقة إدارية. وتتنوع أصناف التمور ومن أبرزها، السكري والبرحي والخضري والخلاص والصفاوي والصفري والصقعي والعجوة والعنبرة والحلوة والبرني والروثانة ونبتة سيف وغيرها من الأصناف ، وتعمل الوزارة على إيجاد منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية.

وأكدت أنها تعمل على أن تصبح المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، وذلك عبر ترويج علامة التمور السعودية من خلال تحسين جودة الإنتاج في المزارع باتباع الممارسات الزراعية الجيدة، واعتماد معايير الجودة للتمور القابلة للتصدير في المصانع ومحطات التعبئة، كما أسهمت المزارع العضوية وتطبيق معايير الهيئات الغذائية الدولية لتسهيل عملية التصدير وزيادة الطلب في الأسواق الخارجية للتمور كمنتج عضوي مرخص في أوروبا وأمريكا واليابان، مما ساهم في تشجيع الاستثمار لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور، بحسب وزارة البيئة والزراعة.

وأسهمت المملكة في دعم قطاع النخيل والتمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية ، وشملت تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة “غينيس” لأكبر عدد أصناف نخيل بـ127 صنفاً، كما جرى اعتماد المملكة من قبل لجنة الدستور الغذائي “الكودكس” رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات التمور عالمياً. ودوليا أسهمت المملكة في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور الذي جرى عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم، فيما جرى الإعلان مؤخراً عن تأسيس المجلس الدولي للتمور برئاسة المملكة في فبراير الماضي.