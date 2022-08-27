مانشستر يونايتد يواصل صحوته ويهزم ساوثهامبتون

انتصر مانشستر يونايتد خارج قواعده السبت، بهدف نظيف أمام ساوثهامبتون في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت المباراة في ملعب “سانت ماري” معقل ساوثهامبتون أمام قرابة 31 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة الحكم الإنجليزي أندي مادلي.

تدارك يونايتد البداية الكارثية عندما انهزم في أول جولتين، ليحقق انتصارين في الجولة الثالثة ضد ليفربول (2-1) والرابعة ضد ساوثهامبتون (1-0).

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في الترتيب الـ6 مؤقتًا، في حين أن ساوثهامبتون مُنى بهزيمته الثانية وتوقفت نقاطه عند الرقم 4.

سجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 55 من الشوط الثاني إثر تمريرة حاسمة من مواطنه دييغو دالوت.

وضرب مانشستر يونايتد عدة عصافير بحجر واحد بفوزه السبت ضد ساوثهامبتون، أولها أن حق أول كلين شيت على الإطلاق في عام 2022.

كما انتصر “الشياطين الحمر” في مباراتين متتاليتين لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ شهر فبراير الماضي.