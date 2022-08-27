“تعليم الليث” تعلن جاهزيتها لاستقبال “30” ألف طالب وطالبة

البلاد : متابعات

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث، عن اكتمال جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال عودة طلابها وطالباتها مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ، صباح غد الأحد، تحت شعار ” العالم ينتظرك ” .

وبهذه المناسبة رحب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة المعلمين والمعلمات وبأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلاً بالجد والاجتهاد ومكللاً بالتوفيق والنجاح، مشيرًا إلى جاهزية ١٩٤ مبنىً مدرسياً لاستقبال ٣٠ ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية التي حرصت الإدارة على توفيرها منذ وقت مبكر ، ضمن حزمة من الخطط والبرامج المرسومة والتي أعدتها كافة الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم لضمان بداية جادة وناجحة منذ أول يوم دراسي .

ونوه “الحازمي” بالدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم ومنسوبيه، ودعم المسؤولين بوزارة التعليم وعلى رأسهم معالي وزير التعليم ومعالي النائب، وأشاد بجهود أعضاء وعضوات لجنة الاستعداد المركزية ومديري ومديرات المدارس في عملية الاستعداد والتهيئة للعودة للدراسة ، وبدور المعلمين والمعلمات البارز في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر لمواكبة عملية التطوير في المناهج والخطط الدراسية ونظام المسارات في المرحلة الثانوية والتحول الرقمي الذي تشهده وزراة التعليم بجانب تفاعلهم مع التطور الرقمي في المناهج الذي تشهده منصة مدرستي .

ودعا ” الحازمي ” الأسر وأولياء الأمور إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي ومتابعة أبنائهم للمساهمة في رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم .

واعتمدت إدارة التعليم خطة الجولات الميدانية لأكثر من 200 من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتفقد سير العمل في المدارس ومتابعة تفعيل خطط الاستعداد والتهيئة للعودة للدراسة، وجودة البيئة الصفية والمدرسية وتوزيع المقررات الدراسية ، بالإضافة إلى توزيع المهام والمسؤوليات، وإعداد خطط العمل والجداول الدراسية ، ومعالجة المعوقات وتقديم الدعم اللازم للمجتمع التعليمي .

من جانب آخر بدأت إدارة الإعلام والاتصال في تنفيذ الخطة الإعلامية للعودة للدراسة عبر كل المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للإدارة، ومكاتب التعليم والمدارس، لتهيئة المجتمع ومنسوبي التعليم والطلبة لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي الجديد ، وإبراز جهود إدارة التعليم في استكمال التجهيزات المدرسية، وتوفير متطلبات العملية التعليمية ، وبث روح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بكل همة وطموح وشغف وإبداع .

كما أطلق قسم التوجيه بنين وبنات خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع بداية العام الدراسي وتنظيم الوقت ، كما تم اعتماد فعاليات الأسبوع التمهيدي لاستقبال الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي .