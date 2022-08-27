برنامج جدة التاريخية: إزالة المباني ذات الخطورة دون الإضرار بالمباني التاريخية

جدة : عبدالمجيد الزهراني

أعلن «برنامج جدة التاريخية» اعتزامه إزالة بعض المباني ذات الخطورة خلال الأيام القادمة، دون الإضرار بالمباني التاريخية، وذلك بناء على الدراسات المتخصصة، وحرصا على سلامة قاصدي المنطقة وسلامة المباني التاريخية.

وكشف البرنامج عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم (السبت)، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة إحياء جدة التاريخية ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية، الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزا جاذبا للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصدا رئيسيا لرواد الأعمال والزوار والسياح.