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برنامج جدة التاريخية: إزالة المباني ذات الخطورة دون الإضرار بالمباني التاريخية

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1444 هـ      27 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : عبدالمجيد الزهراني

أعلن «برنامج جدة التاريخية» اعتزامه إزالة بعض المباني ذات الخطورة خلال الأيام القادمة، دون الإضرار بالمباني التاريخية، وذلك بناء على الدراسات المتخصصة، وحرصا على سلامة قاصدي المنطقة وسلامة المباني التاريخية.

وكشف البرنامج عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم (السبت)، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة إحياء جدة التاريخية ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية، الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزا جاذبا للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصدا رئيسيا لرواد الأعمال والزوار والسياح.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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