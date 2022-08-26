وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب تبحثان أوجه التعاون

الرياض : البلاد

بحثت وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب بمقر الهيئة أمس، أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، بمعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري.

وفي بداية اللقاء قُدمَ عرضٌ عن هيئة تقويم التعليم والتدريب والمبادرات والمشاريع التي تعمل عليها والخطة الإستراتيجية لها، والاختبارات والمقاييس التي تقدمها الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للقياس، بالإضافة إلى عرض عن “مؤشر ترتيب ” الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم.

يذكر أنه صدر توجيه مجلس الوزراء بتأسيس مركز لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، تابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ليكون رافداً لمسيرة التقدم في التعليم والتدريب العسكري، بما يعزز الجودة في هذا النوع من التعليم والتدريب، ويسهم في بناء الكفاءات الوطنية، وتوفير أحدث المعارف والمهارات للملتحقين بمؤسسات التعليم والتدريب العسكري، ومواءمة مخرجاتها مع احتياجات القطاعات ومتطلبات الأعمال في جهات الالتحاق.