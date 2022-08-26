منصة إحسان تطلق خدمة كفالة الأيتام

الرياض : البلاد

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) خدمة كفالة الأيتام على موقع وتطبيق المنصة؛ لعرض فرص تبرع مخصصة تمكّن المتبرعين من تقديم الدعم المادي للأيتام، والمساهمة في مساندتهم وتوفير كافة احتياجاتهم وتأمين حياة مستقرة لهم، بما يفعّل المسؤولية الاجتماعية في مجال كفالة الأيتام الذي يُعد من أفضل أبواب الرزق والثواب.

وتمكّن الخدمة المتبرعين من التبرع بمبالغ الكفالة إلى مستحقيها من الأيتام بحسب مدة الكفالة المُختارة من شهر إلى 12 شهراً وفقاً لشروط استحقاق محددة، تتضمن أن يكون اليتيم سعودي الجنسية، وغير متزوج، وألا يتجاوز عمره 18 سنة، وأن يكون مسجلاً في إحدى الجمعيات الرسمية.

ويمكن الوصول إلى الخدمة عن طريق الدخول إلى المنصة، واختيار المشاريع من ضمن فرص التبرع، ومن ثم النقر على خدمة كفالة الأيتام، واختيار الفرصة المُراد التبرع لها من بين عدة فرص تتميز بتعزيز الشفافية ما بين المتبرع والمستفيد، حيث تمكّن المتبرع من استعراض اسم وعمر ومنطقة المستفيد ومرحلته الدراسية وتكلفة الكفالة الشهرية.

يُذكر أن إحسان تواصل توظيف البيانات والبنية الرقمية في تطوير برامج وخدمات تعود بالنفع على جميع مجالات العطاء الخيري بشمولية، بما يتضمن المجالات الاجتماعية والغذائية والصحية والتعليمية والسكنية والإغاثية وغيرها، مما ساهم في تجاوز إجمالي تبرعات المنصة المليارين و562 مليون ريالاً خلال فترة وجيزة، عادت بالنفع على أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة.