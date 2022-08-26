مانجا للإنتاج تعلن عن مشروع “جريندايزر” جديد مع الشركاء اليابانيين

يتزامن مع إطلاق مسابقة للمواهب العربية والعالمية

الرياض، غدير الطيار

أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) عن إطلاق مشروع جديد لجريندايزر تحت مسمى PROJECT G وذلك مع عدد من الشركاء اليابانيين العالميين من ضمنها شركة دايناميك بلاننج المالكة لحقوق “جريندايزر”. تم الإعلان عن هذه الشراكة في موسم الجيمرز بالبوليفارد في مدينة الرياض. حيث حضر نخبة من رواد عالم الأنميشن والمانجا العالميين، ومجموعة واسعة من الجانب الإعلامي المحلي والعالمي. تم عرض شخصية “جريندايزر” العالمية بشكل أخّاذ في شاشات البوليفارد وسط ذهول كبير من الجمهور والزائرين.

وتزامنا مع الحدث، أعلنت مانجا للإنتاج بأنه ستتاح الفرصة للجمهور والمواهب العربية والعالمية للمساهمة في هذه الشراكة. حيث ستطلق مانجا للإنتاج مسابقة عالمية لتصميم مركبة آلية مستوحاة من المركبات الفضائية المعادية المعروفة بـ “اليوفو” من عالم جريندايزر مع إمكانية استخدامها في المشروع الجديد، مما يجعلها تجربة فريدة على مستوى الإنتاج الياباني. إضافة لإتاحتها لفرصة الفوز بجائزة نقدية لأول ثلاثة فائزين. وسيتم إصدار مزيد من التفاصيل حول المسابقة على حساب @NextGrandizer في وسائل التواصل الاجتماعي.

بهذا الصدد علق الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، قائلاً: “يسعدنا أن نعلن اليوم عن هذه الشراكة غير المسبوقة مع اليابان حول الشخصية العريقة “جريندايزر”، والتي ألهمت الكثير من الأجيال على مدى أكثر من 40 سنة من الجمهور العربي والعالمي. مانجا للإنتاج لها تجارب سابقة وناجحة في الإنتاج المشترك والتي تكللت بثقة الجهات الخارجية وسجلت نجاحات متعددة ولقيت الترحيب من الجمهور العربي والعالمي. هذه الشراكة في مشروع “جريندايزر “الجديد تعتبر نقلة نوعية في مجال الأعمال لشركة مانجا للإنتاج. كما سنحرص من خلال المسابقة التي طرحناها على إعطاء الفرصة للمواهب العربية والعالمية للمشاركة بإبداعاتهم في هذا المشروع.”

وعن هذه الخطوة السابقة من نوعها يتطلع مبتكر شخصية “جريندايزر” لمشاركة الجمهور، حيث عبر السيد جو ناغاي قائلاً:” يسعدني أن نقوم بإعادة مشروع جريندايزر الذي كنت أتطلع إليه منذ وقت طويل ومتشوقون لإعلان هذه الشراكة بالرياض، حيث سيجتمع أفضل الخبراء اليابانيين ليصنعوا شيئاً رائعاً، ترقبونا.”

الجدير بالذكر أن سلسلة الخيال العلمي “جريندايزر” انطلق منذ الخامس من أكتوبر عام 1975 واستمر لمدة 74 حلقة. تم عرض المسلسل في بداية الثمانينات في المحطات التلفزيونية العربية ولاقى نجاحاً هائلاً في الوطن العربي من حيث المشاهدات. وتعد الدبلجة من أحد أهم أسباب نجاح النسخة العربية، حيث قام الفنان القدير جهاد الأطرش بتأدية دور “دايسكي”. توقفت جميع المشاريع الخاصة ” جريندايزر ” بعد عرضة في اليابان والعالم العربي.

وبدوره علق مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في شركة مانجا للإنتاج، المهندس عبد العزيز النغموش قائلاً: ” نعتز في مانجا للإنتاج بهذا الإعلان، هذه الشراكة هي دليل على الثقة بالشباب السعودي وإمكانياتهم في مجال التوزيع والتسويق والإنتاج العالمي. أيضاً سيتوج هذا التعاون بإشراك المواهب السعودية التي أثبتت لنا أنها قادرة على الدخول والمنافسة عالمياً.