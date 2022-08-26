سفير المملكة بالخرطوم يدشن قافلة مركز الملك سلمان للمتضررين بالسيول بالمناقل

الخرطوم : البلاد

دشن سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر يرافقه مفوض العون الإنساني الاتحادي بالإنابة وراعي منظمة الاغتنام الخيرية اليوم الجمعة قافلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي تحتوي على مائتان وخمسون طن من المواد غذائية وإيوائية محملة في طائرتين للمتضررين من السيول والأمطار بمحلية المناقل .

وأكد سعادة السفير ان القافلة تجي بتوجيهات سامية من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفطه الله- بضرورة الاستجابة العاجلة

للمتضررين في السودان.

موضحا بأن الزيارة تأتي تعبيرا عن التضامن والمواساة وتلمس الاحتياجات، مشيرا الي ان القوافل من مملكة الخير ستترى وتستمر وهو ديدن المملكة في الوقوف بجانب الأشقاء وان التنسيق سيستمر مع السلطات السودانية في الفترة القادمة لإيصال المساعدات الضرورية وستطور لاحقا الي مشاريع في البني التحتية لتلافي حدوث الكوارث مستقبلا والانتقال الي المشاريع التنموية.

من جانبه ثمن معالي والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب جهود المملكة ومبادراتها الإنسانية والاستجابة لنداء الإغاثة للمتضررين من السيول والأمطار، والمساعدات الكبيرة التي قدمتها خلال الأزمة الحالية وكل المواقف والاحوال.

فيما عبر ممثل الاسر المتضررة عن امتناهم وعرفانهم لوجود المملكة بجانبهم في محنتهم رافعين صوت الشكر للمملكة قيادة وشعباً لمواقفهم النبيلة.