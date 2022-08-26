برناردو سيلفا إلى برشلونة؟.. غوارديولا يحسم الجدل!

حسم مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا مستقبل لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا (28 عامًا) بالميركاتو الحالي، خلال مؤتمر صحفي الجمعة 26 أغسطس.

تصريحات غوارديولا جاءت في المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، المزمع عقدها عصر السبت.

وقال المدرب غوارديولا عن مستقبل لاعبه برناردو سيلفا للصحفيين: “لم نتلق أي عروض رسمية من أجل اللاعب، لذلك اعتقد أنه سيبقى معنا هنا”.

🎙️ "He will stay." Pep Guardiola confirms Bernardo Silva will not leave Manchester City in this transfer window.pic.twitter.com/0oTXueYvth — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 26, 2022



مانشستر سيتي كان قد رفض عرضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي مؤخّرًا للتعاقد مع برناردو سيلفا مقابل 70 مليون يورو بحسب “تايمز” البريطانية.

بينما يحاول برشلونة جاهدًا منذ أسابيع للحصول على خدمات برناردو سيلفا بالميركاتو الحالي، لكن انهارت المفاوضات نتيجة مشكلات البارسا المالية.

وقبل 5 أيام من غلق الميركاتو الصيفي الحالي للعام 2022 (يغلق في الأول من سبتمبر) يبدو أن المدرب غوارديولا قد حسم مستقبل برناردو سيلفا.

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وفد برناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي صيف 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو، ولديه عقد حاليًا يمتد مع سيتي إلى 2025.

وأصبح سيلفا أحد الأعمدة الرئيسية منذ انضمامه للنادي، إذ ظهر في 254 مباراة بجميع البطولات، مسجّلًا 49 هدفًا ومقدّمًا 51 تمريرة حاسمة.

في الموسم الماضي 2021-2022، سجّل سيلفا 13 هدفًا وصنع 7، فيما حصد عديد البطولات مع مانشستر سيتي أبرزها 4 ألقاب للبريميرليغ.