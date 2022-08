برناردو سيلفا إلى برشلونة؟.. غوارديولا يحسم الجدل!

حسم مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا مستقبل لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا (28 عامًا) بالميركاتو الحالي، خلال مؤتمر صحفي الجمعة 26 أغسطس.

تصريحات غوارديولا جاءت في المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، المزمع عقدها عصر السبت.

وقال المدرب غوارديولا عن مستقبل لاعبه برناردو سيلفا للصحفيين: “لم نتلق أي عروض رسمية من أجل اللاعب، لذلك اعتقد أنه سيبقى معنا هنا”.

🎙️ "He will stay."

Pep Guardiola confirms Bernardo Silva will not leave Manchester City in this transfer window.pic.twitter.com/0oTXueYvth

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 26, 2022