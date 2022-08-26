الرياضة الطائي يصعق الاتفاق بين جماهيره

متابعة- محمود العوضي

حصد فريق الطائي ثلاث نقاط ثمينة، ليسجل بداية أكثر من رائعة في بداية مشواره بدوري روشن 2023/2022، بعد تحقيقه الفوز على مضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالدمام، لحساب الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي. افتتح اللاعب مبينزا التسجيل للطائي عند الدقيقة السادسة، ليعلن التقدم لفريقه بهدف نظيف على أصحاب الأرض. وفي الدقيقة 22 أدرك محمد الكويكبي التعادل للاتفاق، وعند الدقيقة 65 أضاف محمد القنيعان هدف التقدم لصالح الطائي، ليظفر الحواتم بأول ثلاث نقاط في دوري روشن للمحترفين.