الاتحاد يتخطى العدالة بثلاثية في الجولة الأولى بدوري روشن للمحترفين

متابعة- محمود العوضي
بدأ فريق الاتحاد مشواره في دوري روشن للمحترفين 2023/2022، بصورة مثالية بعد نجاحه في تحقيق فوزا كبيرا بثلاثية على مضيفه العدالة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الأحساء، لحساب الجولة الأولى من منافسات الدوري.
هدف الاتحاد الأول جاء عن طريق الوافد الجديد أحمد شراحيلي عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، ليفتتح سجل أهدافه مع العميد ويعلن تقدم فريقه بهدف نظيف.
وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 89 من زمن المباراة ليضيف هارون كمارا الهدف الثاني، ويضع وعند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء أضاف حمدان الشمراني الهدف الثالث للاتحاد، ليظفر العميد بأول ثلاث نقاط في دوري المحترفين السعودي.