أمراء ومسؤولون يقدمون العزاء لأسرة آل خوجه في الأديب عبدالمقصود

جدة -خالد بن مرضاح

واسى عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء والمسؤولين والأعيان ورجال الأعمال والمثقفين والأدباء أسرة آل خوجه، في وفاة عميد الإثنينية الأديب الشيخ عبد المقصود خوجة، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 86 عامًا، في أحد مستشفيات أمريكا، وتمت الصلاة عليه بالمسجد الحرام بعد صلاة مغرب أمس الأربعاء.

وسأل المواسين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم دويه الصبر والسلوان، (إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون)

والفقيد شقيق فاروق، ووالد كل من: المهندس محمد سعيد، آمال وإيمان وفهد وإيلاف.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء بمنزله بشارع عبدالمقصود خوجه، أيام الخميس والجمعة والسبت.