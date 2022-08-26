أخيرًا.. برشلونة يُسجّل كوندي في قائمته!

نجح برشلونة في تسجيل مدافعه الفرنسي الجديد خوليس كوندي (23 عامًا) في قائمة الفريق للموسم الكروي الحالي 2022-2023.

انضم كوندي إلى النادي الكاتالوني هذا الصيف (2022) قادمًا من مواطنه إشبيلية مقابل 50 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى صيف 2027.

وفشلت إدارة برشلونة في إدارج كوندي في قائمة الفريق المعتمدة هذا الموسم لدى الاتحاد الإسباني، بسبب مشكلات مالية وإدارية.

لذلك، لم يشارك كوندي في أول جولتين من مسابقة الدوري الإسباني، في التعادل أمام رايو فاييكانو 0-0 والفوز ضد ريال سوسيداد 4-1.

اقرأ أيضًا.. ليفاندوفسكي يتعرض للسرقة في برشلونة



لكن مع توفير المبلغ المطلوب لمعادلة الميزانية، نجح برشلونة أخيرًا في تسجيل كوندي وسيصبح بإمكانه المشاركة في المباراة القادمة.

بات بإمكان المدرب تشافي هيرنانديز الاعتماد على خدمات كوندي في مباراة بلد الوليد المقبلة في الدوري الإسباني يوم الأحد 28 أغسطس.