الرياضة 91 لاعبة في بطولة المملكة للمبارزة

الرياض – هاني البشر

تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والابيه) تحت 15 عاما وفوق 15 عاما، وذلك في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.

ويشارك في البطولة 91 لاعبة منهن 20 لاعبة من دول الخليج العربي، وتعتبر البطولة مؤهلة لدورة الألعاب السعودية، حيث تتأهل أول 15 لاعبة في التصنيف العام للبطولة. وتبدأ منافسات البطولة غداً بسلاحي السايبر والشيش، فيما تختتم بعد غد السبت بسلاح الابيه، ويقود منافسات البطولة (تحكيمياً) ملاك السلطان ووديان المالكي.