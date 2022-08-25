868 مليون ريال دفعة لمستفيدي «سكني»

الرياض – البلاد

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 868 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أغسطس الحالي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 868 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أغسطس 2022م بلغ نحو 40 مليار ريال.

من جهة ثانية أعلن برنامج سكني، عن بدء تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من مشروع إطلالة البحر بمدنية الخبر في مرحلته الأولى بعدد 450 فيلا سكنية، وذلك بعد انتهاء العمل فيها وإيصال الخدمات والبنية التحتية، في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها. ويقع المشروع الذي يضم 860 فيلا بحي العزيزية في محافظة الخبر، ويضم المشروع خيارات متعددة من حيث المساحات بـ 4 تصاميم مختلفة تلبي رغبات وتطلعات المستفيدين.

وتضم المنطقة الشرقية 35 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء توفر نحو 22 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات ، كما يوفر البرنامج نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية ضمن 19 مخططاً تتوزع في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، طرحت لمستفيدي “سكني”.