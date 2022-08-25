في كأس العرب للناشئين.. فوز العراق وجزر القمر ومصر وتعادل سوريا ولبنان

متابعة – هاني البشر
استكملت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل في مدينة وهران بالجمهورية الجزائرية.
ففي المجموعة الثالثة حقق منتخب العراق الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1، على ملعب السيق.
سجل هدفي منتخب العراق كل من علي الدراجي وكرار جعفر، بينما جاء هدف منتخب المغرب بواسطة محمد أمين.
وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب جزر القمر فوزاً بنتيجة 3-2 أمام منتخب موريتانيا.
سجل ثلاثية منتخب جزر القمر كل من كيلدي إمام (هدفين) وأزاد محمد، بينما سجل هدفي منتخب موريتانيا أنداو عبدالرحمن.
بتلك النتائج يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة بـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب العراق، يليهما منتخبا موريتانيا والمغرب بدون رصيد.
وفي المجموعة الرابعة وعلى ملعب السيق، حقق منتخب مصر فوزاً أمام منتخب السعودية بثلاثية دون رد سجلها كل من إبراهيم عادل وعمر حمدين وأيمن عبدالعزيز.
وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي سوريا ولبنان.
بتلك النتائج يحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، يليه منتخبا سوريا ولبنان بنقطة لكل منهما، ثم المنتخب السعودي بدون رصيد حتى الآن.
وتحصل المنتخبات على راحة سلبية اليوم الخميس، على أن تنطلق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الجمعة.