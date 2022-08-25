فيصل بن سلمان يشكر القيادة على إطلاق أعمال رؤى المدينة

المدينة المنورة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات الشكر والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة الإعلان عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع “رؤى المدينة “، أحد أهم المشاريع التنموية الطموحة التي ستسهم في تعزيز البعد الديني والثقافي للمدينة المنورة، وتثري تجربة الزوار والسكّان، وتعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مدينة رسول الله ﷺ باعتبارها ثاني الوجهات التي يقصدها ملايين المسلمين من حول العالم.

وقال سموه :” إن المشروع الذي يُعد من أكبر مشاريع الضيافة لاستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر، يأتي في ظل الاهتمام والعناية التي توليها القيادة بمدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- لتعزيز مكانتها كوجهة إسلامية رائدة، كما يمثل أحد المشاريع التنموية الشاملة في بلادنا المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 “، مشيراً إلى ملامح المخطط العام للمشروع التي ترسم جانباً من ملامح الوجه الحضاري للمملكة وما وصلت إليه من تقدم وازدهار بفضل الله ثم بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – .

وأشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة بمنظومة المشاريع النوعية التي تسعى شركة رؤى القابضة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لتحقيقها في المدينة المنورة بمتابعة ودعم سمو ولي العهد – أيده الله – وذلك في إطار جهود الشركة والصندوق لتلبية المتطلبات التنموية الحالية والمستقبلية على مستوى المنطقة.

ودعا سمو الأمير فيصل بن سلمان، المولى عز وجل، أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.