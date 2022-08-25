الرياضة

ضمك يتغلب على الفيحاء في افتتاح” دوري روشن السعودي”

صحيفة البلادaccess_time28 / محرم / 1444 هـ      25 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
استهل فريق ضمك مشواره في أولى مبارياته بـ ” دوري روشن السعودي” للموسم الرياضي 2022-2023، بتحقيق الفوز على حساب الفيحاء بهدف مقابل لا شيء، وحصد نقاط اللقاء الثلاث. وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين في المجمعة.

انتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ونجح ضمك في إحراز الهدف الوحيد في المباراة عن طريق لاعبه الصربي دوماغوج أنتوليتش في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يتصدر ضمك مؤقتا جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط، بينما توقف الفيحاء عند صفر من النقاط.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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