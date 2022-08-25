ضمك يتغلب على الفيحاء في افتتاح” دوري روشن السعودي”

متابعة- محمود العوضي
استهل فريق ضمك مشواره في أولى مبارياته بـ ” دوري روشن السعودي” للموسم الرياضي 2022-2023، بتحقيق الفوز على حساب الفيحاء بهدف مقابل لا شيء، وحصد نقاط اللقاء الثلاث. وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين في المجمعة.
انتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ونجح ضمك في إحراز الهدف الوحيد في المباراة عن طريق لاعبه الصربي دوماغوج أنتوليتش في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة يتصدر ضمك مؤقتا جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط، بينما توقف الفيحاء عند صفر من النقاط.