سفينة جلالة الملك “الجبيل” تصل قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي

البلاد : متابعات

استقبلت القوات البحرية الملكية السعودية اليوم، سفينة جلالة الملك “الجبيل” بحضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وذلك بعد وصولها قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي، قادمة من مقر التصنيع في إسبانيا.

وأقامت القوات البحرية، مراسم استقبال رسمية لسفينة جلالة الملك “الجبيل”، أولى السفن التي تدخل الخدمة من “مشروع السروات” الذي يشتمل على تصنيع وبناء خمس قطع بحرية بقدرات نوعية للتعامل مع مختلف المهام القتالية بقدرة وكفاءة عالية.

السفينة من طراز كورفيت- أفانتي 2200، تعدّ الأحدث من طرازها في العالم، وتملك قدرات وإمكانات تمكنها من التعامل مع جميع الأهداف في مسرح العمليات سواء الأهداف الجوية أو السطحية أو تحت السطحية.

وخلال مراسم الاستقبال، صعد رئيس هيئة الأركان العامة إلى متن السفينة، وقام بجولة على أقسامها، واطّلع على ما تحتويه من تجهيزات حديثة وتقنية عالية، قبل أن يدوّن كلمة في السجل التاريخي للسفينة.

ووصف معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي، وصول سفينة جلالة الملك الجبيل واستقبالها بـ”الحدث التاريخي” الذي تفخر به القوات المسلحة السعودية عامة، والقوات البحرية خاصة للدفاع عن حدود ومكتسبات الوطن الغالي.

وقال: “إن استقبال السفينة مناسبة عظيمة وتاريخية، وهي باكورة مشروع سفن السروات التي سنحتفل قريبًا باستقبالها تباعًا, مشيراً إلى أن وصول سفينة جلالة الملك الجبيل يأتي بعد أن استغرق بناؤها ما يقارب الأربع سنوات، واستكمالها عدة مراحل، بدأت بوضع العارضة إيذانًا ببدء بنائها في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينة سان فرناندو الإسبانية؛ ثم تعويم السفينة؛ واجتيازها لاختبارات القبول في الميناء والبحر، وصولًا إلي مرحلة التدشين، واختتام البرنامج التدريبي لطاقم السفينة، وانتهاء بمرحلة التجهيز والاستعداد للإبحار إلى المملكة.

وأشار معاليه إلى أن سفن “مشروع السروات”؛ ستسهم في رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة، حيث تتميز بكونها تضم أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية، السطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتها كثيرًا من سفن بحريات العالم.

بدوره، وصف الرئيس التنفيذي الشـركة السعودية للصـناعات العسـكرية (SAMI) المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، وصول سفينة جلالة الملك “الجبيل” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي بـ”الخطوة الإستراتيجية”، مؤكدًا مضي الشـركة للوصول إلى هدفها المتمثل في دعم توطين 50% مـن الإنفـاق العسـكري بحلـول العـام 2030م، تحقيقًا وتفعيلًا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولـي العهـد نائب رئـيس مجلـس الـوزراء وزير الدفاع حفظه الله.

وأضاف أن الشركة سخّرت جميع الإمكانيات لتحقيق وتفعيل هذا الوعد يدًا بيد مع القوات المسلحة وشركائها الإستراتيجيين كافة، ومن بينها دعم القوات البحرية الملكية السعودية في توطين أول نظام سعودي لإدارة القتال البحري.

ويأتي “مشـروع السـروات”، نتـاج شـراكة بـين الشـركة السعودية للصـناعات العسـكرية (SAMI) وشـركة نافانتيا الإسبانية؛ لبناء خمس سفن لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.

ويتضمن “مشروع السروات”، مراحل إعداد طويلة، أبرزها تدريب طواقم السفن تدريبًا أكاديميًا وفنيًا عاليًا، بالإضافة إلى التطبيق العملي على محاكيات تدريبية متطورة، والتدريب العملياتي بالبحر، كما يتضمن المشروع الخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل، وتوريد معامل الاختبار الأرضي، ومعدات وأنظمة للقاعدة البحرية لصيانة السفن واستمرارية تأهيل طواقمها.

حضر حفل مراسم الاستقبال، وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة في المنطقة.