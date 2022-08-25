الرياضة زياد الصحفي على أعتاب الشباب

الرياض- فيصل الرقيبة

أكدت مصادر لـ”البلاد” سعّي الإدارة الشبابية للتعاقد مع مدافع فريق الاتحاد زياد الصحفي، وذلك بسبب التطور السريع للأحداث بنادي الاتحاد، عقب إعلان المدرب البرتغالي نونو سانتو عدم حاجته لبعض اللاعبين؛ ومن بينهم زياد الصحفي. ويبدي الصحفي تجاوبا مع العروض التي وصلته، لرغبته في اللعب مع بداية الموسم، حتى يكون متاحًا للمنتخب الوطني قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة بقطر في شهر نوفمبر المقبل، ويلعب المنتخب السعودي أولى مبارياته في المونديال أمام المنتخب الأرجنتيني على ملعب لوسيل.