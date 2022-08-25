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خادم الحرمين الشريفين يوجه باستثمار المملكة مليار دولار في جمهورية باكستان

صحيفة البلادaccess_time28 / محرم / 1444 هـ      25 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان الشقيقة، وذلك تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية،اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه سموه بتوجيه المقام الكريم، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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