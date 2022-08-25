المحليات

تدشين الهوية الجديدة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله

صحيفة البلادaccess_time28 / محرم / 1444 هـ      25 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، الهوية الجديدة لهيئة تطوير المحمية، بهدف تعزيز ظهور المحمية إعلامياً في مختلف الأنشطة محلياً وعالمياً، بالشكل الذي يليق بإرث وتاريخ وأصالة المحمية ويبرز أهميتها.

وجرى تطوير الهوية البصرية الجديدة لتتميز بين الشعارات الرسمية والمؤسساتية في المملكة، وذلك بإضافة السيفين والنخلة بطريقة عصرية لتعكس التآلف بين أصل المحمية وأرضها وما تحتويه، بالإضافة إلى ما تحمله من مستقبل وما تذخر به من إمكانيات، وما تسعى له من الحفاظ على الحياة الفطرية.

يذكر أنه جرى إطلاق التصميم الجديد للموقع الإلكتروني، الذي حرصت الهيئة أن يكون مواكباً لأحدث وسائل التقنية، متضمناً العديد من الأبواب الفعالة، وما يحتويه من خدمات إلكترونية للتصاريح وإصدارها، وعرض المبادرات والأنشطة الثقافية والبرامج السياحية والأخبار المتعلقة بالحياة الفطرية في المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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