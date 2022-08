بنزيمة يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

حصد مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة (34 عامًا) جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2021-2022، اليوم الجمعة 25 أغسطس.

وفاز بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على خلفية سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الجمعة في مدينة إسطنبول التركية.

وحصد بنزيمة الجائزة بعد قيادته فريق ريال مدريد للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

وسجّل بنزيمة 15 هدفًا من إجمالي 12 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فضلًا عن تقديمه تمريرتين حاسمتين.

وأصبح بنزيمة ثاني لاعب فرنسي يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا منذ مواطنه فرانك ريبري الذي فاز بها مع بايرن ميونيخ عام 2013.



النجم الجزائري الأبوين الفرنسي الجنسية -الرياضية- بنزيمة هو أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية عن الموسم الماضي أيضًا.

بحسب استطلاعات رأي، يتصدّر بنزيمة لائحة المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2022 بفارق كبير عن أقرب مرشحيه، السنغالي ساديو ماني.

جدير بالذكر أن جائزة أفضل لاعب في أوروبا انطلقت عام 2012، وفاز بها ليونيل ميسي لاعب برشلونة آنذاك، ثم حصدها مجددا في 2015.

فيما يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو اللائحة بحصده الجائزة 3 مرات أعوام 2014 و2016 و2017 وجميعها كانت إبان فترته مع ريال مدريد.

Congratulations to @Benzema on picking up the UEFA men's player of the year award! #UCLDraw #UCL #beINUCL pic.twitter.com/rCoZK0Pes3

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 25, 2022