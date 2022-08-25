بتشان وهيثم ورامي في أول “حفلات فورها” بجدة

جدة- خالد بن مرضاح

أحيا ثلاث فنانين شباب من مصر اليوم الأول من “حفلات فورها” وهم أحمد بتشان، هيثم شاكر ورامي جمال، وسط حضور جماهيري كبير، واستمر الحفل حتى ساعات متأخرة من الليل، والذي أقامته 4M Events في جدة سوبردوم الأربعاء 24 أغسطس 2022.

بدأ الحفل الفنان أحمد بتشان واستقبلته الجماهير بتصفيق حار وترحيب، وقد قدم مجموعة من أجمل أغانيه المميزة، والتي تفاعل معها الحضور بكل حماس، ورددوا معه الكلمات وسط أجواء حماسية.

ثم وفي أول حفل له في المملكة أطل الفنان هيثم شاكر الذي ورحب به الجمهور ترحيباً كبيراً، وغنوا معه كل أغانيه، وتفاعلوا معه بالتصفيق، وطالبوه بتكرار إقامته لحفلات في السعودية.

واختتم الحفل الفنان رامي جمال الذي أكمل الأجواء الحماسية للحفل بباقة جميلة من أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وعن نجاح الحفل والحضور الكبير صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة 4M Events المهندس حمزة ناصر قائلا: “شهدنا الليلة نجاحاً فنياً نفخر به، ترقبوا الأروع بليالينا القادمة، وأشكر الفنانين على تلبيتهم الدعوة بإقامة هذا الحفل في مدينة جدة وسط جمهورهم في السعودية، ونتطلع إلى تعاون مقبل بإذن الله”.