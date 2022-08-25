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“الصحة” تصدر دليل تصنيفي لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة

صحيفة البلادaccess_time28 / محرم / 1444 هـ      25 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أصدرت “وزارة الصحة” دليل تصنيفي لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة، حيث يهدف الدليل إلى وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعملية إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة ، والتصنيف وفقًا للأنظمة والتشريعات الصحية والبيئية.

ويتماشى الدليل مع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لنفايات الرعاية الصحية الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الناحية الفنية، وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ويستهدف جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة، والتي بدأت في تطبيقه اعتباراً من تاريخ 1442/4/29 ، حيث ساهم تطبيق هذا الدليل بحمد الله في التقليل من كمية النفايات الطبية الخطرة المنتجة بالمنشآت الصحية بما نسبته 28% عمّا كان يتم إنتاجه قبل إصدار هذا الدليل.

ويُمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط التالي: https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.moh.gov.sa%2fen%2fMinistry%2fRules%2fDocuments%2fMedical%2dWaste%2dClassification%2d%28v3%29.pdf&umid=54755c24-42fa-473e-a00f-db7eecc6aba8&auth=a44d8c9117996830c05b49c4ef5098064bd89b62-b878afadcc8dad057794cca055340ef25f282fab.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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