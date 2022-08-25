“الحكومة الرقمية” تعلن نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية للمنصات الحكومية

جدة : البلاد

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية، الذي أطلقته بتاريخ 8 يونيو 2022 ويشمل 12 منصة حكومية.

ويعتمد مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية في قياسه لنضج المنصات الحكومية على ثلاثة مناظير رئيسة، وهي: رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى.

ويندرج تحت هذه المناظير مجموعة من المحاور, حيث يُعنى منظور رضا المستفيد بقياس سهولة الاستخدام، وجودة المعلومات والمحتوى، وإمكانيـة الوصـول، ودعم المستفيد والاستجابة, بينما يقيس منظور تجربة المستخدم قابلية الاستخدام، والإتاحة، والخدمات المشتركة, أما منظور التعامل مع الشكاوى يقيس الاستجابة، وحلول الشكاوى، وقنوات تقديم الشكاوى، واتفاقيات مستوى الخدمة.

وجرى تصنيف مستويات مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى خمس مستويات ابتداًء من الأدنى إلى الأعلى وهي على التوالي ناشئ، متطور، متمكن، متقدم، متميز, حيث سجل المؤشر العام لنضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2022 نسبة (%77.26) في المستوى المتمكن.

وكانت نتائج المنصات الحكومية الخمس الأعلى كالتالي، منصة (أبشر) حيث حققت المستوى المتقدم بنسبة (85.59%)، فيما أحرزت منصة توكلنا (82.76%) ، ومنصة إحسان (80.83%) ، ومنصة صحتي (80.41%)، ومنصة ناجز (78.84%) في المستوى المتمكن.

وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية يهدف لتعزيز التجربة الرقمية ورفع رضا المستفيدين و تحسين التفاعل معهم وفقاً للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد معاليه بتطور المنصات الحكومية الرقمية في المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي، مما أسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.

يذكر أن مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية يستهدف فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 18 ألف مستفيد.

وتعـد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، ومنها إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها.