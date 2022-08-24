منح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأعضائهم

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 200 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

إبراهيم بن صالح بن سليمان العبدالعزيز، إبراهيم بن على الله بن يحيى، أبو طالب بن رازم بن أحمد مجرشي، أحمد بن حسن بن عمر البيتي، أحمد بن عطية الله بن عطية الجحدلي، أسعد بن نفاع بن عواض السلمي، أمجد بن عطية بن محسن النفيعي، أمين بن محمد بن يحيى المولود الطالب، أنس بن خالد بن معيض النفيعي العتيبي، أنس بن عبدالسلام بن حسن النصيري، أيمن قاسم بن علي بن سالم معيني، أيوب بن عبدالله ابن عواض، أحمد بن يحيى بن عبدالله يحيى موسى، إسماعيل بن محمد بن سعيد آل حاسن الأسمري، بتال بن صالح بن خليف الحربي، بندر بن سعيد بن عبده آل غديف الأسمري، تركي فيصل بن طلق بن محمد العصيمي، تركي محمد بن سعود الذيابي العتيبي، الأمير منصور بن محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود، تركي نايف بن رده بن مساعد المقاطي، حسام بن علي بن سعيد الرزقي، حسام بن عون القرني البحيري، حسن بن زياد بن عبدالله البركاتي الزبيدي، حسن بن عايض ابن محمد الحميداني، حمد ابن أحمد ابن إبراهيم آل حسن الفقيه، حمد بن يحيى بن علي آل عليه، حمزه أحمد محمد حفص، خالد بن إبراهيم بن عبدالله البريك، خالد بن أحمد بن يحيى بجوي، خالد بن علي بن محسن بكري، خالد بن نزال بن صادق العمري الخالدي، خالد بن هاني بن محمد العتيبي, خضر بن محمد بن إبراهيم السقماني الزهراني, خليل بن مسفر بن رفدان السحمة, خميس بن حمود بن حماد الجرفاني, راشد بن طائع بن عزام آل طايع الدوسري, راشد بن محسن بن راشد الجربوعي المري, راكان الحسن بن محمد الحسن الحذيفي العامري, راكان بن مصعب بن عبدالإله الماص, راكان بن يحيى بن إبراهيم الشحبي, ريان بن سعدان بن محمد اليامي, زاهر بن أحمد بن محفوظ آل طقاقه الشهري, زياد بن دخيل بن عبد رب النبي المخيلدي, سالم بن جابر بن حمد اليامي, سالم بن مساعد بن سالم المسندي السرحاني, سالم بن محمد بن سويعد المرواني, سامي بن محمد بن علي الغلت, سعد بن سعود بن عمير ذوي المنصور الشنبري, سعود بن علي بن سحل الفدعاني العنزي, سعود بن فريح بن سعود التميمي, سعود بن هديش بن محمد الطليلي آل فاضل, سلطان بن علي بن محمد سلطان, سلمان بن حجاج بن مقبل الشمري, سلمان بن مانع بن سالم الشهري, سلمان بن محمد بن إبراهيم الخليفي , سليمان بن محمد بن سليمان الشراري, سليمان بن مساعد سليمان الحربي, سمير عاتق بن عتيق الجدعاني, صالح بن أحمد بن مبارك المصعبي , صالح بن حمود بن مغيص السعيد الشمري, طارق بن عيد بن حسن دروشي حدادي, عادل بن عبدالكريم بن محمد كابوس, عاطف بن موسى بن جابر آل جميل الشهري, عائش بن ساكن بن سهل الخمعلي العنزي, عبدالإله بن جايز بن سليمان العازمي, عبدالرحمن بن عابد بن بخيت الرشيدي, عبدالرحمن بن عبدالله بن عيد الصاعدي الحربي, عبدالرحمن بن عبيدالله بن نون الحرشني, عبدالرحمن بن فيصل بن محمود الهندي, عبدالرحمن بن محمد بن سعد آل حمدان العلياني, عبدالرحمن بن محمد بن سعيد القربي الشهراني, عبدالعزيز بن سالم بن حسن حسن, عبدالعزيز بن طويمي بن سالم الخويطري السبيعي, عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر الهويشل, عبدالله بن إسماعيل بن عيسى آل مرزوق, عبدالله بن جابر بن محسن آل تميم, عبدالله بن حمدو بن قيصوم الحازمي, عبدالله بن سالم بن غريس آل مساعد الحارثي, عبدالله بن سيف الدماسي العتيبي, عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله النامي, عبداله بن علي بن صالح آل عضيب القحطاني, عبدالله بن علي بن محمد المطلق, عبدالله بن محسن بن شديد السبيعي, عبدالله بن ناصر بن عبدالله السحيباني, عبدالمجيد بن عبدالله بن سليمان المحيذيف, عبدالمحسن بن عبدالله النفيعي العتيبي, عثمان بن فائز بن عتيق المنبهي الشهراني, عجلان بن عايض بن لاحق ال صالح الشهراني, عطيه بن إبراهيم بن عطيه الصلاحي الزهراني, عقلا بن محيسن بن أحمد العقيل, علي بن إبراهيم بن عطيه الصلاحي الزهراني, علي بن أحمد بن علي آل ماشي العمري, علي بن سالم بن عياد الحربي, علي بن محمد بن سعد آل صقر الشهراني, عماد بن علي بن محمد عقيلي, عوض بن صالح بن محمد آل هديسان, عوضه بن مبارك بن عوضه ال حماد, غريب بن علي بن ناجي ال مطلق, فهد بن جفين بن سعد القسامي العتيبي, فهد بن عايض بن عيد المهيمزي الرشيدي، فهد بن محمد بن عوض آل عياش الشهراني، فؤاد بن مساعد بن سليمان الحجوري الجهني، ماجد بن شافي بن واكد آل جدران الحارثي، ماجد بن علي بن محمد الخلف، ماجد بن مسلم بن عبيد الجنيدي الشمري، مازن بن عبدالرحمن بن عبدالله الأحمدي، مبارك بن حمدان بن مبارك آل قدان، مبارك بن علي بن شداد آل فطيح، مجاهد بن خليف بن مساعد الفالح، محسن بن محماس بن نقاء الدغفلي البقمي، محمد بن محمد بن عطية عياش، محمد بن حاضر بن إبراهيم الخزمري الزهراني، محمد بن خالد بن محمد سعيد، محمد بن حمزة بن أحمد المشرفي السيد، محمد بن خليف بن خالد العضيلة المطيري، محمد بن رحيم بن خضير الرحيمي العمري، محمد بن سعد بن محمد المسعودي الشمري، محمد بن صغير بن عطية الدياني الزهراني، محمد بن عامر بن علي عسيري، محمد بن عوض بن حسين آل ساعد اليامي، محمد بن غراز بن صالح آل محمد الزهراني، محمد بن مبارك بن عزام الاذيني السلمي، محمود بن محمد بن أحمد آل طاهر، مخاسر بن علي بن مزهود آل حسين العامري، مسفر بن هادي بن حسين بن منصر لسلوم، مسلط بن عبدالله بن بلهان المرغاني السبيعي، مشاري بن عوده بن مهنا المرواني الجهني، مشعل بن بدر بن حمد بن دخنان السبيعي، مشعل بن محمد بن نادي المرعضي الرويلي، مصطفى بن محمد بن علي الخاطر، معتز بن خالد بن صدقه مسلم، مفرح بن علي بن محمد طحاح، مفلح بن محمد بن فهد الوداعين الدوسري, ملوح بن سعد بن محمد آل سلطان، مهدي بن مسعود بن مهدي آل زربه، موسى بن جابر بن جبران الحكمي الفيفي، ناصر بن فهد بن علي الجضعي السبيعي، نايف بن بدر بن عبدالله الزريري القريقري، نايف بن عبدالله بن فيصل الحبيشي الجهني، نايف بن عشوي بن منوخ الشراري، نايف بن علي بن عائد عرفان، نايف بن موسى بن سراج البهيدل، نشمي بن محمد بن محيل الحبردي العتيبي، وائل بن علي بن حسين كاملي، وليد بن عبدالعزيز بن صالح العقيل، ياسر بن سمير بن شطيط الثنيان الشمري، ياسر بن عاطي بن عطيه الفارسي، ياسر بن عطيه الله بن موسى القليطي العمري، يحيى بن محمد بن علي الخليفي البارقي، يحيى بن محمد بن علي قصادي، يحيى بن محمد بن هادي اليامي، يحيى بن متعب بن جازع الشلاقي الشمري، أسماء بنت عيدان بن جمعان آل عوض الغامدي، أشواق بنت مرزوق بن عريمان الوهبي, العنود بنت صالح بن حمدان الغامدي, إيمان بنت عبدالله بن محمد الغامدي، أصاله بنت عبدالله بن سعيد الغامدي، تهاني بنت علي بن محمد آل بن زائد القرني، تالين محمد بن أسعد بن حسن الحربي الفيفي، جواهر بنت نافع بن صالح النافع، حسينه بنت طاهر صميلي، حصه بنت ظافر بن سعيد آل أبو عجله الشهراني، حنان بنت كليبان مرزوق الرشيدي، خديجة بنت عبدالله الذيابي، خزنه بنت مساعد بن محمد الدوسري، ديم فواز بن محمد بن سعيد العبدلي الغامدي، رنا بنت محمد بن علي آل زريق الشهراني, ريماز بنت عبدالرحيم بن سريحان الجحدلي, زبيدة بنت صالح بن عبدالله الحريري الزهراني, سالمه بنت محمد بن عامر ال قيس الشاردي, سوسن بنت سليمان بن محمد ال حجاج القرني, سوسن بنت عبدالله بن ابراهيم العيسى ال حسين, شاره بنت زبن بن محمد ال بن جده المرحي, شريفة بنت عيسان بن عوض ال عيسى الزهراني, طيف بنت مرزوق بن عبدالله العتر, غادة بنت حمد بن سعود الجعفري العنزي, فاطمة بنت سعود بن خلف الجذمان السعدي, فاطمة بنت فيصل بن علي الشمراني, فوزيه بنت عايض بن عبداله الشهراني, لمار مرعي بن محمد بن علي ملحان, لمى بنت أحمد بن حمود مهنا, لميس بنت أسامة بن محمد باجبير, مخضورة بنت طلق بن عبدالله المريعي السلمي, مرام بنت سلطان بن محمد المزيني, مريم بنت محمد بن علي شراحيلي, منى بنت حسين بن سعد الكبكبي الكثيري, منى بنت علي بن مسفر الغريس الغامدي, منيرة بنت حسن بن أحمد الخالدي المالكي, منيرة بنت فهاد بن فالح المصارير, منيرة بنت ماجد بن علوش آل تميم الدوسري, مياف بنت محمد بن جميل السعيد, نجاة بنت مستور بن فلاح الصحفي, ندى بنت عبدالله بن صالح السلامة, نهال بنت علي بن موسى عتاثي, نورة بنت حماد بن طريخم السواط, نورة بنت عبدالله بن محمد العبدالله عون الصيعري, هديه بنت مقحم بن حمود المغيري العتيبي, هنوف بنت محمد علي صايغ, وجدان بنت عبدالرحمن بن سعيد ال مطاوعة الغامدي, وردة بنت علي بن محمد شراحيلي.